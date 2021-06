VIDEO. Mali : des soldats de la force Barkhane racontent l'embuscade jihadiste dans laquelle est tombé leur convoi

Le groupe du maréchal des logis Christophe est tombé dans une embuscade jihadiste au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane. C’est Ted qui pilotait ce jour-là le blindé. L’attaque du convoi a eu lieu à Gossi, au centre du pays, dans la zone la plus dangereuse, dite "des trois frontières" : Mali, Burkina Faso et Niger.

"La dernière fois, on passe un village, et au moment où on s’y attend le moins, où on relâche un peu la pression car on se dit que le village est passé… et c’est là où ça tape. Ils ont l’intelligence tactique. C’était entouré d’arbres… Impossible de manœuvrer le convoi. Les mecs nous tirent dessus et on leur tire dessus", raconte Ted au magazine "13h15 le dimanche" (replay).

"J’ai agi et fait ce qu’il fallait faire"

"Les mecs de chez nous qui ont débarqué se font prendre à partie et, avec Ted, on prend tout de suite la zone dangereuse en ligne de mire, détaille Christophe. On voit trois ou quatre départs de coups. Je prends l’objectif et puis on fait feu sans se poser de questions parce qu’on sait que nos camarades sont un peu plus loin en train de se faire taper dessus. Alors nous, on riposte sans se poser de questions."

Ted ajoute : "On se dit que c’est incroyable tout ce qu’on peut déchaîner en un laps de temps court. C’est ce que je retiens. C’est impressionnant tout ce qu’on peut mettre en œuvre." Ont-ils tué les assaillants ? "Dans l’équipage, on pense avoir neutralisé un des adversaires puisqu’on l’a vu concrètement à l’écran", affirme le maréchal des logis. Et que se passe-t-il dans sa tête à partir du moment où il tue l’ennemi ? "Rien dans l’absolu. J’ai agi et fait ce qu’il fallait faire. Non, je ne me pose pas de questions", répond le militaire.

