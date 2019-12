Soldats morts au Mali : l'hommage des élèves militaires de Saint-Cyr-l'École

Âgés de 18 à 20 ans, les élèves du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, dans les Yvelines, veulent intégrer l'armée et se rendre sur le terrain. Lundi 2 décembre, dans la soirée, ils ont rendu hommage aux 13 militaires français morts au Mali lundi 25 novembre. Pour les lycéens, ces 13 militaires sont des exemples. "J'ai une pensée particulière pour la capitaine Frison-Roche, qui était élève au lycée militaire de Saint-Cyr il y a quelques années et qui était à ma place", commente Paul, 19 ans. "On est tous unis, aussi bien civils que militaires", poursuit Antoine, 18 ans.

"J'espère qu'un jour je pourrais être à leur place en opération"

Le lycée prépare ces élèves aux grandes écoles militaires comme Saint-Cyr, l'école navale où l'école militaire. L'élève Cassandre, elle, voudrait devenir pilote de chasse. Le drame du 25 novembre ne remet pas en question son engagement. "J'espère qu'un jour je pourrais être à leur place en opération et défendre mon pays et les libertés de la France", assure la jeune femme de 19 ans.

