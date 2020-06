"La victoire est possible" face aux jihadistes au Sahel, assure Emmanuel Macron

Le chef de l'Etat s'est exprimé devant la presse à Nouakchott (Mauritanie), à l'issue d'un sommet avec ses homologues de cinq pays du Sahel.

Le président français Emmanuel Macron a assuré mardi 30 juin à Nouakchott (Mauritanie) que la France et ses alliés au Sahel avaient réussi à inverser "le rapport de force" contre les groupes jihadistes au cours des six derniers mois dans une zone cruciale entre Mali, Burkina et Niger. Le chef de l'Etat s'exprimant devant la presse à l'issue d'un sommet avec ses homologues de cinq pays du Sahel, a affirmé que "la victoire (était) possible" dans cette zone.

"Nous sommes en train d'en retrouver le chemin grâce aux efforts qui ont été faits ces six derniers mois", a-t-il dit, en faisant état de "résultats spectaculaires" contre les jihadistes.

Dans la région dite des trois frontières (Mali, Burkina Faso, Niger) où la France et ses alliés ont concentré leur action contre les groupes affiliés à l'organisation Etat islamique, "des zones ont été reprises aux groupes terroristes, les armées se redéploient, le rapport de force a été inversé", a-t-il dit. "Cette dynamique, nous devons maintenant la conforter et l'amplifier (...) le terrain que nous avons repris ne sera pas cédé", a-t-il ajouté.