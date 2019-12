5 | 9

Aujourd’hui, le Dr. Cauchoix, médecin spécialiste en santé publique et représentant de la

à Madagascar, ajoute au micro de

: "Les freins à la lutte, c’est souvent l’ignorance des populations, qui ont du mal à faire un lien entre une pathologie qui pour nous est infectieuse et qui pour eux, va avoir une connotation de sorcellerie. Donc, pourquoi aller voir un médecin pour une maladie qui n’est pas une maladie, qui est un sort jeté ?" Cité par "Sciences et Avenir", il ajoute que cette maladie est vue comme "une punition divine (…). Plus de 50% des familles ont du mal à accepter qu'il s'agisse d'une maladie (…) et ne croient pas en l'efficacité d'un traitement, car un médicament, ça ne débarrasse pas des malédictions."

LAETITIA BEZAIN / AFP