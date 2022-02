Madagascar : six morts et des dizaines de milliers de déplacés après le passage du cyclone Batsirai

Au moins six personnes sont mortes lors du passage du cyclone tropical Batsirai à Madagascar dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 février. Près de 50 000 personnes ont également dû quitter leur foyer face aux risques d'inondations, selon un bilan encore provisoire.

Les autorités malgaches ont prévenu que le cyclone perdait de sa puissance, mais que des inondations restaient encore à craindre. Les habitants s'étaient préparés à faire face avec les moyens dont ils disposent sur l'île, l'un des pays les plus pauvres du monde, déjà frappé par une tempête tropicale meurtrière en janvier, Ana, et balayé depuis vendredi par le vent et une pluie continue.

La directrice du Programme alimentaire mondial (PAM) pour Madagascar a dit anticiper "une crise majeure" dans le pays, où le cyclone pouvait toucher plus de 600 000 personnes, et faire 150 000 déplacés. Des équipes de recherche et sauvetage ont été placées sur le qui-vive, des stocks de fournitures ont été préparés et des avions se tiennent prêts à intervenir en soutien à la réponse humanitaire.