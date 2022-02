Le cyclone Batsirai arrive sur l'île de Madagascar

Après l'île de la Réunion, c'est l'île voisine de Madagascar qui doit faire face au cyclone Batsirai. Sur place, on s'inquiète des conséquences à venir, dans un pays particulièrement précaire.

Depuis samedi 5 février au soir, Madagascar se retrouve balayée par des rafales de vent qui atteignent 230 km/h et des vagues pouvant dépasser 10 mètres de hauteur. Les dernières images de l'île qui nous sont parvenues dans l'après-midi laissent déjà entrevoir les prémices du cyclone arriver sur l'île, et les Malgaches s'organiser en prévision. Pourtant, cette habitante, habituée de la saison cyclonique qui s'étend de décembre à avril, refuse de céder à la panique. "Des membres de ma famille sont déjà partis dans des sites d'hébergement. Si jamais ça empire, je partirai aussi", explique-t-elle.

L'ONU anticipe une crise majeure sur place

Sur la ville côtière de Vatomendri, plus de 200 personnes ont dû s'entasser dans ce bâtiment en béton reconverti en hébergement d'urgence. Thierry Louison Leaby, responsable local, raconte qu'il n'y a "pas d'eau potable. On fait avec ce qu'on a, ça nous fait peur, quand même". La situation inquiète grandement les Nations Unies, qui anticipent une crise majeure, dans un des pays les plus pauvres du monde.