CAN 2019 : après la victoire des Zébus sur les Léopards, Madagascar en fête

La presse malgache ne tarit pas d’éloges sur les Zébus qui accumulent les exploits pour leur première participation à la CAN.

La capitale Antananarivo a laissé exploser sa joie dimanche 7 juillet après la victoire des Zébus sur les Léopards du Congo, troisième en 2015, à l'issue d'un match à rebondissements conclu aux tirs au but (2-2, 4 TAB à 2).

"Une allégresse populaire ! C’est du jamais vu dans l’histoire du foot à Madagascar. En plein milieu de la nuit, dans presque toutes les grandes villes du pays, les Malgaches ont laissé exploser leur joie à la suite de la victoire de l’équipe nationale, les Barea, face aux Léopards de Congo en Egypte. Cris déchirants, coups de sifflets, concert de vuvuzelas… Tout cela pour fêter ensemble cette qualification de l’équipe nationale dans les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations", s’enthousiasme Madagascar Tribune.

Pour Midi Madagasikara, les Zébus étaient tout simplement héroïques. "Pour une première participation à la CAN, la sélection malgache ne cesse d’impressionner et d’écrire la plus belle histoire de son football. 'Petit poucet', Madagascar retrouve les quarts de finale que beaucoup de grosses équipes ont loupé, à l’image du Cameroun, du Maroc et de l’Egypte, hôte de la compétition", observe le quotidien.

Madagascar n'avait jamais participé à une CAN. Le parcours des Barea (zébus, en malgache) est l’énorme surprise de cette compétition. Le président avait affrété un avion spécial pour les supporters pour la rencontre de dimanche.

Merci aux Barea pour ce match incroyable !

Quelle fierté d’être Malagasy !

L’aventure continue. #CAN2019 https://t.co/NImNAtwoqb — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) July 7, 2019

"Madagascar tient sa revanche", relève L’Express. "Le démon exorcisé. Dans les années 90, la bête noire de la sélection malgache se nommait la Zambie. Mais depuis les années 2000, ce costume de bête noire est revenu à la RDC. En cinq confrontations entre les deux pays jusqu’à hier soir, Madagascar n’a gagné qu’une seule fois. C’était en juin 2000 (…)", remarque L’Express.

Les Zébus iront-ils plus loin ? Réponse jeudi 11 juillet au Caire face au Ghana ou la Tunisie.