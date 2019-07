La médaille du jour. Madagascar en 8e de finale de la CAN : le président malgache affrète un A380 pour les supporters

Les joueurs de foot de Madagascar célèbrent leur victoire face au Nigéria 2 - 0 à Alexandrie (Egypte) pour la CAN 2019, le30 juin 2019. (GIUSEPPE CACACE / AFP)

L'équipe de football de Madagascar mérite un coup de chapeau. Les Malgaches font sensation cette année sur la Coupe d'Afrique des Nations : ils vont jouer le huitième de finale dimanche 7 juillet contre la République démocratique du Congo.

Pourquoi est-ce exceptionnel ? Madagascar n'avait jamais participé à une CAN. Et là, surprise : non seulement ils se qualifient pour la phase finale, mais ils ont terminé premiers du groupe B, devant le Nigeria, triple champion du continent, battu (2-0) le 30 juin. Les "Barea" (zébus, en malgache) sont déjà des héros dans leur pays et ont été félicités par le président malgache Andry Rajoelina.

Vous nous avez fait vibrer !

Merci Barea pour ce match historique qui fait la fierté de tous les Malagasy.

À nous les huitièmes de finale ! #CAN2019 — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) 30 juin 2019

Et le président a décidé d'affréter un avion spécial pour les supporters à vouloir faire le déplacement dimanche à Alexandrie, en Egypte. L'avion part samedi soir et rentre juste après le match. Un A380 de 480 places, signe de l'engouement exceptionnel dans le pays. Attention ce vol n'est pas gratuit. Les supporters malgaches doivent débourser 525 euros tout compris, avec l'hébergement, le passeport, le visa. C'est environ 12 mois de salaire moyen à Madagascar.