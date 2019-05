Biodiversité : les lémuriens en danger dans les forêts de Madagascar

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans les forêts de Madagascar se cachent les lémuriens, mais pour combien de temps encore ? 95% des lémuriens sont aujourd'hui menacés d'extinction à cause de la disparition de leur habitat naturel. La déforestation y est en marche. Entre 50 et 100 000 lémuriens disparaissent chaque année, laissant un paysage de désolation.

Un trafic difficile à endiguer

Les villageois constatent les dégâts, impuissants, et voient les braconniers s'en prendre directement aux lémuriens. L'un d'entre eux témoigne : "Ils coupent tous les arbres et n'en laissent qu'un au milieu. Le lémurien, cerné, ne peut plus se sauver. Les braconniers secouent l'arbre, il tombe et se fait capturer." Une fois capturé, le lémurien sera revendu à un bon prix. Pour les autorités malgaches, difficile cependant d'endiguer le trafic dans l'un des pays les plus pauvres du monde.

