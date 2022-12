A Madagascar, ils ont appris à jouer d’un instrument à 19 orphelins

“Je suis convaincu que la musique aide les enfants”. Les médecins Julia et Olivier José Razafintsambaina ont créé un orphelinat à Madagascar, où ils ont appris à jouer de la musique aux 19 enfants recueillis.

“La musique, c’est très important pour moi. Ça m'aide à me redonner le sourire, et quand je suis triste, ça m’aide”, explique Christian, orphelin, qui a été recueilli dans l’orphelinat du couple Razafintsambaina. “C’était un peu dur la vie au début et après, je suis arrivée ici. Je sens que j’aurai un bel avenir parce qu’ici je peux jouer des instruments” ajoute Sarah, une autre jeune fille de l’orphelinat, créé par le couple de médecins, le Dr Julia et le Dr Olivier José Razafintsambaina. Le Dr Julia Razafintsambaina travaille comme pédiatre, son mari est chirurgien cardio-vasculaire.

“Mon plus grand rêve, c’est de réussir dans ma vie”

Il y a quelques années, alors que le couple travaillait dans une clinique, un jour, à 5 heures du matin, on leur remet en urgence un bébé “qui avait encore un cordon ombilical et qui était en état de détresse respiratoire. Cet enfant avait été jeté sur un arbre”. Un passant a trouvé le nourrisson et l’a emmené à la clinique. Les médecins ont pu sauver l’enfant qui est resté quelques mois à la clinique. “On s’est posé la question : que faire de ces enfants ? On s’est dit : pourquoi ne pas créer un orphelinat pour s’occuper des cas extrêmes” explique le Dr Olivier José Razafintsambaina.

Le chirurgien a également été président de l’orchestre philharmonique de Antananarivo pendant 20 ans. C’est naturellement qu’il a souhaité transmettre aux enfants sa passion pour la musique. “Je suis convaincu que la musique aide beaucoup les enfants. Parmi ces enfants qui jouent, on sent qu’ils ont des dons, et ils ont une facilité à acquérir les notions musicales et à jouer” précise le médecin pour qui l’important est “surtout que tous ces enfants réussissent dans la vie”.