Inondations en Libye : la difficile mise en place de l'aide humanitaire

11 300 personnes sont décédées en Libye à la suite des inondations qui ont frappé le pays. A Derna, dans l'est du pays, la situation humanitaire est la plus complexe. Comment s'organisent sur place les secours ? Le point avec Ben Barnier.

Le bilan s'alourdit dans l'est de la Libye jour après jour. "On dénombre près de 11 300 morts des inondations selon le Croissant-Rouge libyen, auxquels s'ajoutent 10 000 personnes disparues et des milliers de blessés. Les besoins sont colossaux et c'est pour cela que la Sécurité civile française s'est activée toute la nuit pour installer au plus vite son hôpital de campagne, une dizaine de tentes blanches connectées les unes aux autres", explique Ben Barnier, en direct de Derna (Libye).

Une épidémie de choléra est crainte

"Tout est conçu au mieux pour accueillir les patients. Salle d'urgence, infirmerie, et une salle d'hospitalisation de jour ont été montées. Un espace sera également réservé aux patients contagieux car on craint ici une épidémie de choléra. Les premiers patients devraient se présenter à l'hôpital de campagne dans l'après-midi", précise le journaliste.