Comment l'enseignant d'un petit village du Kenya est devenu "le meilleur professeur du monde"

Ce prêtre franciscain est le premier enseignant africain à obtenir ce prix dans le cadre d’un concours international.

Le Kényan Peter Tabichi, 36 ans, a été sacré Meilleur professeur du monde en mars 2019 par la fondation Varkey basée à Dubaï. Le Global teacher Prize, une sorte de Nobel de l'enseignement doté d'un million de dollars, lui a donné plus de moyens et de visibilité pour poursuivre sa "mission", comme il le raconte à franceinfo Afrique.

58 élèves par classe

Depuis tout petit, Peter Tabichi rêve de devenir enseignant comme son père, qui travaillait pour "améliorer la vie des gens". Le bon élève devient plus tard professeur de mathématiques et de physique et rejoint l'ordre des Franciscains qui s'investit dans l’éducation.

Après une première expérience dans le privé, le frère Peter rejoint l'école secondaire publique de son village situé dans une zone rurale du Kenya. Dans ce lycée, il y a un enseignant pour 58 élèves et un seul ordinateur pour plus de 400 adolescents, dont la plupart peuvent à peine se nourrir. C'est donc le frère Peter qui achète les uniformes et les fournitures normalement à la charge des familles.

95 % de nos élèves sont issus de familles très pauvres. Certains doivent marcher sept kilomètres pour venir à l’école, mais ils ont tous envie d’apprendre et nous faisons tout pour valoriser leurs talentsPeter Tabichi, enseignant kényan à franceinfo Afrique

D'excellents résultats

Malgré le manque de moyens et les nombreuses difficultés auxquels il est confronté, Peter Tabichi reste motivé et transmet sa détermination à ses élèves. L’enseignant commence par renforcer leur confiance, leur donne des cours supplémentaires les week-ends et va au-delà de l'enseignement traditionnel.

Le Franciscain met en place un "club de développement de talents" pour les familiariser avec les expériences scientifiques, tout en utilisant des matériaux simples et accessibles. Pour attiser la curiosité de ses élèves, il évite de se limiter aux cours théoriques et multiplie les travaux pratiques et les projets, puis leur propose de participer à des concours scientifiques nationaux et internationaux. Grâce au dévouement de tous les enseignants et au travail acharné des élèves, l’école rurale de Kerikou obtient d'excellents résultats. A titre d’exemple, un étudiant a remporté un prix de la Royal Society of Chemistry britannique.

Nous devons aller bien au-delà du tableau et des manuels traditionnels. Nous devons servir de modèle pour les élèves et valoriser leurs talents d’une manière créativePeter Tabichi, enseignant kényanà franceinfo Afrique

Une voix qui compte

Depuis qu’il a le titre de Meilleur enseignant du monde, Peter Tabichi est devenu une référence en matière d’éducation. Fin septembre, il a rencontré le chef de la Maison Blanche, puis des membres du Congrès américain avant de prendre la parole aux Nations unies pour partager son expérience et ses idées en matière d’enseignement. Il croit, aujourd’hui plus que jamais, que les enseignants devraient avoir recours à la technologie pour pallier le manque d’effectifs et de moyens en Afrique ou dans d'autres régions du monde.

La technologie ne remplacera jamais les enseignants et le dialogue qu’ils entretiennent avec leurs élèves, mais elle peut combler de nombreuses lacunes, améliorer l’enseignement et l’apprentissage. Elle est fondamentalePeter Tabichi, enseignant kényan à franceinfo Afrique

Le lauréat 2019 du Global teacher Prize va naturellement utiliser le million de dollars associé au prix pour aider des jeunes Kényans à réussir leurs études. Fort de son expérience, Peter Tabichi est sûr que l'Afrique formera des ingénieurs, des scientifiques et des entrepreneurs qui, comme lui, seront un jour connus dans le monde. "Je ferai tout pour", dit-il à franceinfo Afrique.