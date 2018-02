Faim dans le monde : le cri d’alerte de Deborah Nguyen, porte-parole pour l’ONU

Dans le monde, une personne sur dix souffre de la faim. Déborah Nguyen, porte-parole pour le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies, le sait bien. "J’ai porté dans mes bras des enfants qui étaient mourants", raconte-t-elle de son expérience de 2 ans en Somalie.

Avec la quantité de nourriture qui est gaspillée chaque année, on pourrait nourrir 2 milliards de personnes dans le monde. Deborah Nguyen

La faim et la malnutrition sont le risque sanitaire mondial le plus important, avant le SIDA, le paludisme et la tuberculose réunis. Un constat difficile de séparer du gaspillage alimentaire pour Nguyen : "Avec la quantité de nourriture qui est gaspillée chaque année, on pourrait nourrir 2 milliards de personnes dans le monde."

Les solutions durables à privilégier

La distribution de nourriture et l’aide financière sont deux solutions d’urgence pour remédier au problème.

La solution de la cantine scolaire, plus durable, reste privilégiée par Deborah Nguyen. Les écoliers deviennent "plus concentrés" et les familles peuvent "envoyer leurs enfants à l’école avec l’assurance qu’ils recevront un repas chaque jour".

Pour encourager les solutions innovantes durables pour mettre un terme à la faim dans le monde, le Programme Alimentaire Mondial a créé un accélérateur d’innovations en Allemagne, où "toute start-up du monde entier peut soumettre son projet qui contribue à éliminer la faim".

Cet incubateur permettra de "tester" ces innovations pour les "implémenter sur le terrain" dans les régions qui en ont le plus besoin.