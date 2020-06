"Jetées comme des sacs poubelles", des travailleuses éthiopiennes victimes de la crise au Liban

Des dizaines d'Ethiopiennes travaillant au Liban comme domestiques se retrouvent abandonnées par leurs employeurs qui ne peuvent plus les payer en raison de la crise économique que traverse le pays. La pandémie de coronavirus a envenimé la situation.

Elles ont travaillé pendant des mois ou des années pour envoyer de l'argent à leur famille en Ethiopie. Mais avec la crise économique ravageuse que traverse le Liban, de nombreuses employées de maison ne sont plus payées. Pire, elles sont devenues un fardeau pour leurs employeurs qui s’en débarrassent parfois sans états d’âme.

Des dizaines de jeunes femmes ont été abandonnées ou "jetées comme des sacs poubelles" devant le consulat éthiopien à Beyrouth, souligne une expatriée éthiopienne citée par Al Jadeed tv.

Débordée par la situation, la représentation diplomatique éthiopienne a suspendu ses services, explique une ancienne travailleuse domestique qui dirige aujourd'hui une association pour soutenir les droits des migrants éthiopiens.

Nous recevons tous les jours des dizaines d'appels à l'aide. Certaines femmes n'ont pas été payées depuis des mois et le consulat nous a abandonnés au pire momentBanchi Yimer, directrice éthiopienne de l'association Egna Legna à franceinfo Afrique

Ci-dessous une vidéo de l'arrivée devant le consulat d'employées de maison.

We managed to take videos of few cars abandoning migrant workers today.



They send 'The maids' with the driver who will have to deal with all of our questions when dropping her at the embassy.



And if he shares the number of the family involved he might lose his job.#Lebanon pic.twitter.com/R74fnlhkXE