Ethiopie : les combats reprennent dans le région du Tigré, après cinq mois de trêve

Le conflit dans la région du Tigré, qui dure depuis 21 mois, a fait plusieurs milliers de morts, plus de deux millions de déplacés et plongé des centaines de milliers d'Ethiopiens dans des conditions proches de la famine, selon les Nations unies.

Des combats ont repris mercredi 24 août dans le nord de l'Ethiopie, dans des zones frontalières de la région du Tigré, entre rebelles tigréens et gouvernement fédéral. L'OMS avait dénoncé il y a moins d'une semaine la situation dans la région, comme étant "la pire catastrophe dans le monde". Les deux camps se rejettent la responsabilité d'avoir brisé une trêve observée depuis cinq mois. Les autorités rebelles ont accusé l'armée éthiopienne de mener une "offensive à grande échelle" contre leurs positions.

"Ne tenant aucun compte des nombreuses offres de paix présentées par le gouvernement éthiopien", les forces tigréennes "ont lancé une attaque aujourd'hui à 5h" (4h à Paris) et "ont rompu la trêve", a répondu le gouvernement dans un communiqué. La région est largement coupée du reste du pays et il est impossible de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Appel à la "désescalade"

Ces combats sont les premiers d'ampleur signalés depuis une trêve conclue fin mars et jusqu'ici largement respectée, qui avait notamment permis une reprise progressive de l'aide humanitaire vers la région, plongée dans des conditions proches de la famine. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit "profondément choqué et attristé" par la reprise des violences et a appelé "fermement à la cessation immédiate des hostilités et à la reprise des négociations de paix".

Les Etats-Unis ont aussi prôné un "cessez-le-feu durable sans conditions". L'Union africaine, qui s'emploie depuis des mois à amener les belligérants à la table des négociations, a appelé à une "désescalade" et réaffirmé "son engagement à travailler avec les parties pour soutenir un processus politique consensuel dans l'intérêt du pays".