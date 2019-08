350 millions d’arbres plantés en 12 heures, le peu vraisemblable record éthiopien

La reforestation est un sujet majeur en Ethiopie. Il faut dire qu’en 50 ans, le pays a perdu la quasi-totalité de sa forêt. Aussi le 29 juillet 2019, le gouvernement fédéral s’est félicité du succès de son opération de reboisement dans le cadre du projet Green Legacy. En 12 heures, 353 millions d’arbres auraient été plantés à travers le pays. Une grande victoire pour le Premier ministre Abiy Ahmed qui tablait seulement sur 200 millions d’arbres. Le record détenu par l’Inde depuis 2017 n’était que de 50 millions d’arbres.

Les chiffres annoncés donnent un peu le tournis. Le projet est ambitieux. Avant la fin de la saison des pluies, soit en octobre, le Premier ministre veut voir planter pas moins de 4 milliards d’arbres. L’opération du 29 juillet a été largement médiatisée, et les personnalités, Premier ministre en tête, mises à contribution.

Mais tout cela semble relever d'avantage de la propagande politique que de la réalité écologiste. "Personnellement, je ne pense pas qu'on en ait planté autant", doute Zelalem Worqagegnehu, porte-parole du parti d'opposition Ezema, repris par l’AFP.



Il suffit de comparer avec d’autres programmes pour se rendre compte de l’énormité des chiffres avancés. Le site internet chinois Xinhuanet a fait les comptes. Pour atteindre les 4 milliards, chacun des 108 millions d’habitants devrait planter 40 arbres d’ici octobre.

Il faut 350 000 hectares pour y parvenir, et un volontaire doit planter cent arbres dans la journée. "Ce n'est pas impossible, mais ça demanderait un effort très bien organisé", analyse Tim Christophersen, président du Partenariat mondial sur la restauration des forêts et des paysages.

The National Committee will meet every two months to evaluate progress and follow-up on issues requiring immediate action to unlock performance. Following the meeting, PM Abiy and the committee members planted seedlings together for a #GreenLegacy.