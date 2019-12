Sénégal : quand le sel dévore la nature

Direction le delta du Sine Saloum, au Sénégal, un parc national protégé qui héberge 76 000 hectares de mangrove. Mais au fil des ans, la végétation et les palétuviers disparaissent sous l'effet d'une eau de plus en plus salée. Pour cause, la mer monte et s'engouffre dans les terres.