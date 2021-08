Nigeria : Shell paiera 95 millions d’euros de compensation à une communauté touchée par une pollution pétrolière

La société pétrolière anglo-néerlandaise Shell a accepté de verser près de 95 millions d'euros à des habitants du sud-est du Nigeria. Leurs terres avaient été gravement endommagées par des déversements de pétrole pendant la guerre du Biafra dans les années 70.

Une très longue bataille

Le géant pétrolier va finalement indemniser la communauté Ejama-Ebubu de l’Etat de Rivers au sud du Nigeria pour une marée noire survenue il y a plus de 50 ans. Condamnée une première fois en 2010, Shell avait tenté de faire annuler le jugement.

La justice nigériane en a décidé autrement en confirmant la responsabilité de la multinationale dans la dégradation environnementale en pays Ogoni, une région du delta du Niger où les mangroves ont été dévastées par la pollution pétrolière. Un accord a été trouvé entre la compagie et les plaignants.

"L'ordre de paiement de 45,9 milliards de nairas (94,9 millions d'euros) aux plaignants vise à satisfaire entièrement et à titre définitif le jugement rendu." Shell Petroleum Developement Company, filiale nigériane Communiqué

Responsable mais pas coupable

La société anglo-néerlandaise accepte donc de dédommager la communauté nigériane, mais elle refuse de reconnaître ses responsabilités dans la pollution de l’envionnement. Selon Shell, les déversements de pétrole ont été causés par des tiers durant la guerre civile du Biafra de 1967 à 1970, au cours de laquelle de nombreux oléoducs et infrastructures ont été détruits. Les organisations environnementales,quant à elles, se félicitent de l’issue de ce litige.

"Nous espérons que ce jugement fournira les fondations pour répondre à la longue et durable injustice subie par le peuple Ogoni." Le Mouvement pour la survie du peuple ogoni (MOSOP), ONG nigériane Communiqué

Plusieurs plaintes

La multinationale anglo-néerlandaise est accusée de plusieurs marées noires dans le delta du Niger. Elle fait face à de nombreuses plaintes au Nigeria et devant les tribunaux au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Les procédures judiciaires sont souvent trop longues et à l’issue incertaine. Au début de cette année, la justice néerlandaise a condamné en appel Shell à verser des indemnisations à quatre fermiers nigérians. Des fuites de pétrole avaient gravement pollué trois villages dans le delta du Niger.

Les agriculteurs étaient engagés dans un bras de fer juridique avec Shell Nigeria depuis treize ans.

Plus gros producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria est le terrain d'une exploitation pétrolière extrêmement polluante.