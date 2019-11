En 2019, des pluies d'une rare violence ont traversé l'Afrique, semant la désolation sur le continent

D'intenses précipitations ont entraîné de graves dégâts et fait de nombreux morts dans toute l'Afrique.

Les importantes précipitations, qui ont frappé l'ensemble du continent durant l'année 2019, ont submergé des localités entières et obligé des dizaines de milliers de personnes à abandonner leurs maisons. Ces pluies diluviennes ont provoqué des inondations dévastatrices et meurtrières. Déjà gravement touchées par la sécheresse, certaines régions ont vu des troupeaux entiers décimés et des récoltes détruites par les eaux.

Le Centre de prévision et d'applications météorologiques, centre régional spécialisé dans la surveillance et la prévision du climat, estime que ces pluies supérieures à la normale pourraient durer jusqu'à la fin de l'année. Les météorologues craignent que le pire soit encore à venir.