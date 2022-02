Corne de l'Afrique : 13 millions de personnes menacées par la sécheresse

Du sud de l'Ethiopie au nord du Kenya en passant par la Somalie, la Corne de l'Afrique fait face à une sécheresse qui alarme les organisations humanitaires, avec près de 13 millions de personnes menacées par la faim. Dans ces régions où la population vit majoritairement d'élevage et d'agriculture, les trois dernières saisons des pluies depuis fin 2020 ont été marquées par de faibles précipitations, venant s'ajouter à une invasion de criquets qui a ravagé les cultures entre 2019 et 2021. "La Corne de l'Afrique représente 4% de la population mondiale mais 20% de la population en état d'insécurité alimentaire", relevait, le 11 février, le directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) pour l'Afrique de l'Est, Michael Dunford.

Severe drought in #Kenya, #Somalia, and #Ethiopia is directly affecting:

crops

animals

and up to 13 million people



Immediate action is needed to avoid the worst consequences. pic.twitter.com/YcYghaDxCH — World Food Programme (@WFP) February 9, 2022

(Traduction : "Une grave sécheresse affecte le Kenya, l'Ethiopie et la Somalie. Une action immédiate est nécessaire pour éviter de lourdes conséquences.")

Malnutrition

Selon l'ONU, 5,7 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire dans le sud et le sud-est de l'Ethiopie, dont un demi-million d'enfants et de mères souffrant de malnutrition. Dans l'est et le nord du Kenya, où le président a déclaré en septembre l'état de catastrophe nationale, 2,8 millions de personnes ont besoin d'aide. En Somalie, le nombre de personnes classées comme souffrant de grave faim pourrait passer de 4,3 millions à 4,6 millions d'ici mai, si aucune intervention urgente n'est menée. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence humanitaire en novembre 2021. Dans ce pays, "la malnutrition a atteint des niveaux de crise", a récemment alerté un porte-parole de l'Unicef en Somalie, Victor Chinyama, appelant à "agir maintenant" : "Si on attend que la situation se détériore ou que la famine soit déclarée, il sera peut-être trop tard."

Somalie : le temps est compté pour 1,4 million d’enfants menacés par la faim et la sécheresse @VictorChinyama, porte-parole @unicefsomalia tire la sonnette d'alarme @UNICEF_FRhttps://t.co/e8uXYV4K0v — ONU Info (@ONUinfo) February 19, 2022

Au bord de la catastrophe

En 2017, une mobilisation humanitaire précoce avait permis d'éviter une famine en Somalie, contrairement à 2011 où 260 000 personnes, dont la moitié d'enfants de moins de six ans, étaient mortes de faim ou de troubles liés à la faim. A l'heure actuelle, seuls 2,3% de l'appel de l'ONU à mobiliser 1,46 milliards de dollars (1,23 milliard d'euros) pour subvenir aux besoins en Somalie en 2022 ont été pourvus.

"Nous avons (...) jusqu'au milieu de cette année, jusqu'en juin, une fenêtre très étroite, pour intensifier les actions urgentes et éviter le pire des scénarios" Rein Paulsen, directeur du Bureau des urgences et de la résilience de la FAO

Faune menacée

Au-delà des conséquences mortelles directes, la pénurie d'eau et la raréfaction des pâturages sont également sources de conflits, notamment entre bergers. Le bétail, moyen de subsistance essentiel dans cette région, meurt en masse. Au Kenya, pas moins de 1,4 million de têtes de bétail ont péri, selon l'Autorité nationale de gestion de la sécheresse (NDMA). Dans ce pays réputé pour ses réserves et parcs naturels, la faune sauvage est aussi menacée. De nombreux cas d'animaux sauvages (girafes, antilopes...) morts faute d'eau et de nourriture ont été recensés. Il arrive aussi que les animaux désertent leur zone d'habitat habituel en quête d'eau ou de nourriture. Dans le centre du pays, des félins s'en sont pris à des troupeaux, des éléphants ou des buffles sont venus paître dans des fermes, suscitant la colère des habitants.

"Précipitations supérieures à la normale"

De nouvelles prévisions saisonnières pour la Corne de l’Afrique, frappée en ce moment par la sécheresse, prévoient "une saison pluvieuse plus abondante dans de nombreuses parties de la région", note l’Organisation météorologique mondiale (OMM), citée par ONU Info, relevant toutefois des prévisions à interpréter avec prudence.

A new forecast of good March-May rains for much of the #drought-stricken Greater Horn of #Africa is coupled with warnings by @icpac_igad to "prepare for worst case scenarios" after 3 successive failed rainfall seasonshttps://t.co/zNalAkW9xp#GHACOF60 pic.twitter.com/L3kWllYdxN — World Meteorological Organization (@WMO) February 17, 2022

(Traduction : "Une nouvelle prévision de bonnes pluies de mars à mai pour une grande partie de la Grande Corne de l'Afrique frappée par la sécheresse s'accompagne d'avertissements de @icpac_igad pour 'se préparer aux pires scénarios' après trois saisons de pluie successives ratées.")

"Etant donné que nous avons connu des précipitations inférieures à la moyenne au cours des trois dernières saisons, une saison plus humide que la normale ne signifie pas que la région se remettra immédiatement des impacts de la sécheresse, en particulier dans les parties orientales de la Corne", tempère Guleid Artan, directeur du Centre de prévisions et d’applications climatiques de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).