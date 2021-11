PODCAST : Ecoutez le podcast "Au comptoir de l'info", avec Tristan Waleckx, présentateur de l'émission "Complément d'enquête"

Aucun numéro de l'émission "Complément d'enquête" n'est facile à réaliser. Mais celui-ci, "France-Egypte : révélations sur une opération secrète" l'est encore plus que les autres. En partenariat avec le média d’investigation Disclose, il dévoile des documents exclusifs classés "confidentiel défense". Ils révèlent comment l’Etat français aurait fourni à un régime autoritaire, l’Egypte, des informations utilisées pour commettre des crimes, cela au nom d’un intérêt commercial supérieur : la vente d'armes. Tristan Waleckx explique que la "source" à l'origine de cette fuite de documents risque 5 ans d'emprisonnement. Le journaliste détaille les précautions que lui et son équipe prennent pour protéger cette source.

Des reportages qui "grattent"

Alors qu'il présente l'émission "Complément d'enquête" depuis le mois de septembre, Tristan Waleckx affirme que la direction de France Télévisions ne lui a fixé aucune limite en matière d'investigation et qu'au contraire, elle lui a demandé de mettre à l'antenne des reportages qui "grattent".

Des procès en cascade

Les sujets abordés sont si sensibles que chaque reportage est visionné avant sa diffusion par la direction juridique de France Télévisions, qui émet ensuite des recommandations. Elles seront suivies ou non par la rédaction. Sur le plan judiciaire, Tristan Waleckx dénonce la multiplication des procédures "baillon", qui, par des procés intentés en cascade, ont pour objectif de dissuader les journalistes de mener leur travail d'investigation.

A propos du podcast : "Au comptoir de l'info" est le premier podcast natif (audio) de France Télévisions. Sous forme d'interview journalistique, un acteur qui fabrique l'information télévisée du service public — un grand reporter, un cameraman, un présentateur — vient se livrer, raconter, dévoiler la manière dont il travaille. Dans une ambiance sonore de comptoir de café, il confie ses doutes, ses joies, mais aussi ses peurs lorsqu'il est sur le terrain ou en studio. Depuis le mois de mai 2021, le podcast "Au comptoir de l'info" reçoit également à son micro des journalistes de Radio France (France Inter, France Info, France Culture).

La série est réalisée par François Beaudonnet, éditorialiste sur franceinfo (canal 27), grand reporter à France 2 et chroniqueur dans l'émission "Nous, les Européens" sur France 3. Ancien correspondant à Rome et Bruxelles, il a débuté en radio où il présentait le journal de 13 heures sur France Inter.

Cet épisode a été réalisé par Marion Gualandi et Timothée Le Hec.