Les mandats du Président Al Sissi prolongés?

Al Sissi restera-il à la tête de l'Égypte jusqu'en 2034 ?

C'est ce que propose une centaine de députés qui ont déposé une série d'amendements...

Leur objectif : faire passer la durée du mandat présidentiel de 4 à 6 ans...

Et déroger à la règle qui en limite le nombre à 2...

AYMAN ABDELHAKIM, un avocat pro-Al Sissi justifie la démarche :

"En 1934, le président américain Franklin Roosevelt a amendé la constitution et il a élargi le pouvoir présidentiel durant la seconde guerre mondiale. A cause de circonstances imposées par la guerre. Nous, nous traversons une guerre qui est encore plus intense."

Autre changement et il est de taille : le rôle de l'armée. Elle se verrait confier la protection de la constitution et de la cohésion du pays...

TALA'AT KHALEEL, Membre de la coalition parlementaire 25/30 réclame la neutralité de l'armée

"Les militaires peuvent avoir une préférence politique pour un parti plutôt qu'un autre. Nous détesterions que l'armée puisse être partiale."

Pour être adoptée, ces amendements doivent obtenir l'aval des deux tiers de l'assemblée, avant être validés par un référendum.

un vote sans enjeu puisque seule une dizaine de députés est opposés au président al Sissi...