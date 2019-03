L'Egypte est un "rempart avec des trous, un rempart fragile" contre les jihadistes

"On ne peut pas se passer de l'Égypte qui est le grand pays du monde arabe et qui est stable dans une région ou les États s’effondrent", a déclaré Robert Solé, écrivain et journaliste né au Caire, vendredi 22 mars. Interrogé sur franceinfo à l'occasion de l'ouverture de l'exposition "Toutankhamon, le Trésor du Pharaon" à Paris, l'auteur estime que l'Égypte est un rempart contre la menace islamiste, mais un "rempart avec des trous, un rempart fragile".

"L'Égypte a sur son territoire même, dans le nord du Sinaï, des jihadistes. L'Égypte lutte contre ce terrorisme-là. Est-ce qu'elle lutte bien ? C'est un autre problème. L'Égypte est un partenaire," précise Robert Solé.

Deux "chapes de plomb : la politique et la religion"

Lors de sa visite en Égypte à la fin du mois de janvier, Emmanuel Macron avait souligné l'importance pour la France d'entretenir des relations privilégiées avec ce pays de 100 millions d'habitants. Le chef de l'État n'avait, selon certaines associations, pas assez parlé des droits de l'Homme. "Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il ne pouvait pas aller au-delà dans une visite officielle. Il est difficile d'aller au-delà. Ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait fait d'ailleurs", a-t-il jugé Robert Solé.

Pour l'écrivain, l'Égypte a deux problèmes : "C'est un régime autoritaire certainement, où les libertés politiques sont profondément entravées. Mais il n'y a pas que ça qui est entravé. Il y a deux chapes de plomb. La chape de plomb politique et puis il y a la religion. Cette religion qui s'est infiltrée partout. Cela date des années 70, mais ça s'est accentué. Cela empêche l'esprit critique. Cela empêche la liberté d'expression."