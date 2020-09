Egypte : comment un vendeur de brioches a décroché une bourse pour des études de médecine

Ibrahim Abdel Nasser, qui a obtenu d'excellents résultats au baccalauréat, s'est fait connaître grâce aux réseaux sociaux.

Lors d’une discussion sur une plage d'Alexandrie avec un jeune vendeur de brioches, un client est surpris par les excellents résultats de ce dernier au baccalauréat. Il décide alors de le filmer et de partager les images sur les réseaux sociaux.

Une vidéo virale

Dans la vidéo, Ibrahim, vendeur de friska (brioche égyptienne), répond tout sourire aux questions de son interlocuteur; un médecin qui l'interroge sur sa vie, ses études et ses projets. Le témoignage mis en ligne sur les réseaux sociaux est vu plus de deux millions de fois en deux jours, rien que sur Twitter. La très courte vidéo est partagée par un conseiller du Premier ministre égyptien et les mots du jeune bachelier émérite résonnent jusqu’au ministère de l'Education.

Je viens d'obtenir le baccalauréat avec une note de 99.6 sur 100, je voudrais faire médecine. C'est mon rêve depuis toujours, j'aimerais être chirurgienIbrahim Abdel Nasser, vendeur de brioches

ربنا يفتح عليك ويزيد من امثالك يا إبراهيم.#Respect pic.twitter.com/XiGx7hQZ9K — Mahmoud Khattab (@mkhattab68) August 29, 2020

Une bourse et de l'aide

Avec cette visibilité inattendue, tout s’accélère pour Ibrahim. Le jeune vendeur de brioches, issu d’une famille très modeste, obtient une bourse du ministère égyptien de l'Education qui veut le donner en exemple et faire bonne figure. L’université d’Alexandrie lui ouvre grand ses portes et un homme d'affaires lui promet une aide financière supplémentaire pendant ses années d’études de médecine.

L’obtention d’une bourse pour un étudiant en Egypte n’aura jamais été aussi rapide. La belle histoire d’Ibrahim fait désormais rêver de nombreux Egyptiens et son histoire née sur les réseaux sociaux est racontée dans de nombreux médias arabes.