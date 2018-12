Deux années dans les geôles égyptiennes pour le journaliste d'Al-Jazeera Mahmoud Hussein

Pour la 17e fois en deux ans, le journaliste d’Al-Jazeera Mahmoud Hussein vient de voir sa détention préventive prolongée. 45 jours de plus. Les autorités égyptiennes accusent le correspondant d’Al-Jazeera au Caire de propager de fausses informations, et de recevoir des fonds de l’étranger pour diffamer les institutions.



La chaîne d’info qatarie est interdite de séjour en Egypte depuis 2013 et l’arrivée du maréchal al-Sissi au pouvoir. Ce dernier accuse Al-Jazeera de soutenir l’organisation des Frères musulmans, une "organisation terroriste".



Par deux fois dans le passé, des journalistes d’Al-Jazeera ont été poursuivis. En août 2015, trois d'entre eux ont été condamnés à trois ans de prison. Pire, en 2016, trois autres journalistes, dont deux d’Al-Jazeera, ont été condamnés à mort par contumace, accusés d’espionnage au profit du…Qatar !

#Aljazeera’s Mahmoud Hussein detained in #Egyptian prison for over 700 days without trial, we demand his immediate release. #FreeMahmoudHussein #DemandPressFreedom pic.twitter.com/LaNLyvnXD0