Canal de Suez : les derniers "navires en attente" sont maintenant passés

La voie est libre. L'Autorité du canal de Suez (ACS) a annoncé, samedi 3 avril, que "tous les navires en attente" avaient enfin pu traverser le chenal. Une soixantaine de bateaux était toujours bloqués après l'échouement du porte-conteneurs panaméen Ever Given il y a presque deux semaines.

L'Ever Given, un porte-conteneurs de plus de 220 000 tonnes et de 400 mètres de long, s'est coincé dans le sud du canal, à quelques kilomètres de la ville de Suez, le 23 mars, et a bloqué cette voie stratégique qui voit passer environ 10% du commerce maritime international, selon des experts. Au total, 422 navires, chargés de marchandises, de pétrole ou encore de bétail, se sont retrouvés pris au piège.

La valeur totale des biens bloqués ou devant emprunter une autre route a différé selon les estimations, oscillant entre 3 et plus de 9 milliards de dollars. Selon l'ACS, l'Egypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture du canal, emprunté par près de 19 000 navires en 2020.