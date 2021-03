Porte-conteneurs échoué dans le canal de Suez : des retards "d'une dizaine de jours" dans les importations, selon un expert maritime

"Si le bateau est très affecté et que ça prend plusieurs semaines, on pourrait avoir une véritable thrombose de ce système maritime sur cette partie du monde", ajoute-t-il.

"Il se peut qu'on reçoive des choses un peu plus tard que prévu", craint mercredi 24 mars sur franceinfo le directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime Paul Tourret. Un porte-conteneurs taïwanais de 400 mètres de long s'est échoué en travers du canal de Suez et bloque l'une des routes commerciales les plus fréquentées du monde. "On peut avoir une perturbation comme ça d'une dizaine de jours", selon Paul Tourret.

franceinfo : Un tel incident est-il rare ?

Paul Tourret : En tout cas, à l'âge de la globalisation, c'est-à-dire depuis 2002 et ce commerce maritime à la taille XXL, c'est la première fois. Forcément, les conséquences sont à l'échelle de cette nouvelle économie mondiale et maritime. Près de 19 000 navires ont emprunté le canal l'année dernière. Pour nous, Européens, qui ne dépendons que de 10 à 15 % du pétrole du Moyen-Orient, les conséquences sur les volumes de pétrole ne devraient pas être importantes sauf qu'il y a une très forte sensibilité sur les prix à cause du côté très spéculatif dans le pétrole.

C'est quelque chose qui va toucher le monde entier ?

Ca concerne essentiellement nos importations européennes depuis l'Asie qui, en général, sont des processus assez lent par rapport au Transpacifique. Il se peut qu'on reçoive des choses un peu plus tard que prévu et que les exportations européennes traînent un peu.

"Le canal de Suez apporte tout ce qui est made in China." Paul Tourret, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime à franceinfo

On est par exemple en pénurie de vélos depuis quelques mois en Europe de l'Ouest, il va donc y avoir encore un peu plus de retard.

On parle de retard de quelques jours ?

Oui, ça peut être solutionné en quelques jours. Les armateurs ont toujours une autre solution qui est de passer par le cap de Bonne-Espérance. Ils prennent huit jours de plus, ils économisent 500 000 dollars de passages du canal, mais ils consomment un peu plus de carburant maritime. Donc, on peut avoir une perturbation comme ça d'une dizaine de jours. Maintenant, si le bateau est très affecté et que ça prend plusieurs semaines, on pourrait avoir une véritable thrombose de ce système maritime sur cette partie du monde. Peut-être que l'Égypte, qui est très dépendante économiquement du canal, va devoir faire encore des travaux pour améliorer la situation.