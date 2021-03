Egypte : un porte-conteneurs s'échoue et bloque momentanément le canal de Suez

Embouteillages sur le canal. Un porte-conteneurs géant s'est échoué dans le canal de Suez après avoir été déporté par une rafale de vent, a annoncé mercredi 24 mars la compagnie maritime qui l'opère, et le trafic maritime s'est arrêté pendant près de cinq heures sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées du monde.

Une photo publiée mardi montre le MV Ever Given, un navire taïwanais long de 400 mètres et large de 59 mètres, en travers du canal et empêchant tout trafic.

PHOTO OF THE DAY: The 400-meter long MV Ever Given container ship has got stuck in one of the narrowest parts of the Suez Canal, blocking the waterway for the last few hours | #OOTT #SuezCanal via https://t.co/lhL5u4o4a9 Full story: https://t.co/ICnLLEJ9kp pic.twitter.com/jbV0fxgipS