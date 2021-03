Canal de Suez : visualisez l'embouteillage des navires en un gif

Il mesure 400 m de long et bloque une partie du commerce international. Depuis mercredi matin, l'Ever Given entrave le très stratégique canal de Suez. Trois jours plus tard, vendredi 26 mars, le porte-conteneurs de plus de 22 000 tonnes, qui était censé atteindre Rotterdam (Pays-Bas) depuis l'Asie, était toujours échoué sur les berges sableuses du canal.

Alors que les opérations de remorquage continuent, l'incident a déjà entraîné un embouteillage massif de navires et d'importants retards de livraisons de pétrole et autres produits commerciaux. Les données de positions des navires, fournies à franceinfo par VesselsValue, entreprise spécialisée dans les données de l'industrie maritime, permettent de visualiser l'évolution du trafic jusqu'au 23 mars au matin, moment où de nombreux navires se retrouvent bloqués aux entrées du canal de Suez.

Pendant que des dizaines de navires patientent aux abords du canal, d'autres se sont détournés vers le cap de Bonne-Espérance, faisant ainsi gonfler le trafic dans cette zone. Un détour de 6 000 km qui devrait faire augmenter les prix du trajet et les délais de livraison. En attendant, les remorqueurs dépêchés par l'Autorité du canal de Suez tentent de dégager ce géant des mers, mais les travaux pourraient durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

L'Ever Given est très représentatif du trafic dans le canal de Suez. D'après les données de l'Autorité du canal de Suez, en février 2020, les porte-conteneurs représentaient en effet un quart des navires passant par ce carrefour du commerce mondial, et près de la moitié du tonnage transitant par le canal de Suez.