Canal de Suez : le porte-conteneur bientôt débloqué ?

Une erreur humaine pourrait être à l'origine de ce qui restera l'un des embouteillages les plus longs et les plus chers du monde. Le porte-conteneur géant, qui bloque depuis quelques jours le trafic commercial du canal de Suez (Egypte) a pu être remis presque totalement dans la bonne direction.