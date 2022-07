Un "Forum national des diasporas" en Italie pour démultiplier les projets de coopération économique avec l'Afrique

Les nombreuses associations liées aux différentes immigrations africaines devraient jouer à l'avenir un rôle croissant dans la politique de coopération italienne. Drainant des flux financiers importants, ces associations financent déjà de nombreux projets de développement dans leurs pays d’origine. Pour le ministère des Affaires étrangères, les différentes communautés présentes sur le sol italien constituent un atout pour développer les relations économiques avec leurs pays d’origines.

Une voix officielle pour les diasporas

C’est pourquoi le gouvernement a décidé de reconnaître officiellement leur rôle dans le système italien de coopération en créant un "Forum national des diasporas" (Forum Nazionale delle Diaspore, en italien). Il permettra une meilleure organisation et une plus grande mobilisation des associations de migrants présentes sur le territoire national, et leur donnera une voix officielle au sein du dispositif italien de coopération.

"Le Forum national des diaspora répondra au besoin d’institutionnaliser un lieu de dialogue et de représentation, qui permettra aux associations de la diaspora d'être des agents de la coopération au développement." Fabio Cassese, directeur pour la coopération italienne Ministère italien des Affaires étrangères

Parmi les initiatives de ce forum, dont la mise en place est accompagnée par le bureau de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Italie, le financement de projets de coopération et la promotion de bourses pour les représentants des associations qui souhaitent améliorer leurs compétences dans le domaine de la coopération au développement.

(Le DG Fabio Cassese lors du lancement du projet "DRAFT The Future ! Vers un forum des diasporas en Italie", une initiative financée par la Coopération italienne et mise en œuvre par le bureau de l'OIM en Italie avec l'association Le Réseau afin de en place un Forum national des diasporas)

Ce Forum pourra contribuer à changer le regard des Italiens sur l’immigration, en montrant qu’elle peut être une chance pour l’économie italienne, alors que l’extrême droite progresse dans les sondages, à quelques semaines des élections législatives anticipées prévues le 25 septembre 2022.