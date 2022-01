Sénégal : la plateforme artistique Selebe Yoon présente à Dakar l’exposition collective "Entre-Acte"

Ouvert fin 2020, Selebe Yoon est un lieu atypique et unique de Dakar, à la fois résidence dédiée aux artistes et espace d’exposition. "Entre-Acte", sa dernière manifestation, réunit trois artistes : Khadim Bamba, Rebecca Brodskis et Rufai Zakari.

Visible au Selebe Yoon jusqu’au 5 mars 2022, l'exposition Entre-Acte est présentée dans le cadre de la 10e édition de Partcours, un événement qui réunit chaque année le meilleur des espaces d’arts à Dakar, au Sénégal.

Khadim Bamba (Sénégal), Rebecca Brodskis (France) et Rufai Zakari (Ghana) y présentent une nouvelle série d'œuvres produites spécifiquement pour cet événement et revisitent la représentation figurative avec des matériaux comme le plastique recyclé, les textiles et la peinture à l’huile.

"A travers ces trois artistes, chacun imprégné d'un contexte culturel et géographique différent, l'exposition explore la tension palpable dans nos sociétés contemporaines, partagées entre identité collective et individualité, homogénéité et singularité, localité et universalisation, perte et réinvention de soi", précise Jennifer Houdrouge, la commissaire de l'exposition et fondatrice de Selebe Yoon.