L’exposition "REVUE NOIRE, une histoire d'arts africains contemporains" présentée au musée des Abattoirs à Toulouse

1924-2000) s'installe en 1955 dans le nord de la Côte d’Ivoire. Il sillonne les villages ruraux et réalise avec une simple "camera box" artisanale des photos des habitants et des paysans. Trois ans plus tard, il ouvre son studio à Korhogo au nord du pays et s’équipe d'un Rolleiflex 6x6. "Ce qui est important, c'est le réglage et les yeux. Sans les yeux, je ne peux pas faire la mise au point" déclare-t-il. Son style, sans effet se veut avant tout efficace, une vérité mise à nu. De 1958 à la fin des années 1970, il a réalisé près de 100 000 négatifs, essentiellement des portraits, et connu un grand succès comme beaucoup d’autres photographes d’Afrique de l’Ouest à l’époque.

