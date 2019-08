"Chaka" ou l’histoire du créateur du royaume zoulou en Afrique du Sud

Publiée chez l’Harmattan, la BD "Chaka" est inspirée du livre de Thomas Mofolo (1910), écrivain originaire du Lesotho.

Scénarisé par le Français Jean-François Chanson et mis en images par le dessinateur et enseignant en Arts plastiques ivoirien, Koffi Roger N’guessan, ce récit raconte, à travers l’histoire du personnage mythique Chaka, la naissance de la nation zoulou, le peuple du ciel. Il est inspiré du livre d'un écrivain originaire du Lesotho, Thomas Mofolo.



"A mi-chemin entre récit historique et légende", cette bande dessinée nous compte une épopée africaine légendaire, "une histoire pleine de magie, de folie et de sang". Révolutionnaire, guerrier anticolonialiste, chef charismatique, grand stratège, génie militaire mais aussi despote assoiffé de sang, tyran et martyr, Chaka est un personnage complexe, devenu aujourd’hui, malgré les controverses, un symbole de courage et de liberté pour de nombreux Africains.