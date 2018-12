"Another Day in Life", un dessin animé sur la guerre civile angolaise, distingué aux European Film Awards

Le film, réalisé par Raúl de la Fuente et Damian Nenow, a reçu le 15 décembre 2018 le prix du meilleur film d'animation. A la fois documentaire et biopic, il emmène le spectateur sur les traces du célèbre journaliste polonais Ryszard Kapuściński, témoin de la sanglante guerre civile qui éclate en Angola au milieu des années 70.

Another Day in Life est une adaptation du livre du reporter de guerre polonais Ryszard Kapuściński, D’une guerre l’autre : Angola, 1975, publié en 1976. "Ce livre était le favori de Kapuściński, et c’est aussi le mien, expliquait le cinéaste espagnol Raúl de la Fuente en marge de la présentation du film, lors de la 71e édition du Festival de Cannes. Il s'agit de "la chronique désespérée d’un reporter en zone de conflits, à la limite de sa force, qui lutte pour survivre et trouver la vérité dans le chaos d’une guerre floue."

Le conflit angolais débute en 1975 pour s'achever vingt-sept ans plus tard, en 2002. Il oppose les deux principaux acteurs de l'indépendance de l'ancienne colonie portugaise, le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA) et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (Unita). A travers eux, c'est un nouvel épisode de la Guerre froide, entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, qui se joue sur le terrain africain.

"En Angola, confie le réalisateur polonais Damian Nenow, Kapuściński s’est retrouvé dans une position où chacune de ses actions intensifiait le chaos de la guerre, le 'Confusão'. Cette situation l’a d’une certaine façon poussé à chercher une nouvelle forme d’écriture." L'expérience fera du journaliste de l'agence polonaise de presse (PAP) un écrivain.

Another Day in Life sortira dans les salles françaises en janvier 2019.