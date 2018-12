LA PHOTO. Le Père Noël et les super-héros rendent visite aux enfants à Abidjan

La fondation Children of Africa, présidée par la Première dame Dominique Ouattara, a organisé un évènement pour célébrer Noël en faveur des enfants défavorisés au palais présidentiel à Abidjan.

La cérémonie, organisée par la première dame de la Côte d'Ivoire, a accueilli 3000 enfants d'Abidjan et d'Agboville. La fondation Children of Africa œuvre dans une dizaine de pays africains. Les chrétiens représentent 44,1% de la population ivoirienne estimée à près de 20 millions, suivis par 37, 5 % de musulmans et de 10,2% de religions traditionnelles.