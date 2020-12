Centrafrique : la Russie et le Rwanda envoient des soldats sur place avant l'élection présidentielle

La Centrafrique a annoncé lundi 21 décembre que le Rwanda et la Russie ont envoyé des soldats après une offensive de groupes rebelles qualifiée de "tentative de coup d'Etat" par le gouvernement avant les élections présidentielle et législatives prévues dimanche.

Dans ce pays très instable, marqué par une sanglante guerre civile, des groupes armés occupent plus des deux tiers du pays. Trois des plus puissants d'entre eux ont attaqué, vendredi, des axes routiers vitaux pour l'approvisionnement de la capitale, Bangui, et ont annoncé leur alliance.

Accord de coopération avec la Russie

Dans la foulée, le gouvernement a accusé samedi l'ex-chef de l'Etat François Bozizé de "tentative de coup d'Etat" avec une "intention manifeste de marcher avec ses hommes sur la ville de Bangui" pendant que les élections de dimanche se préparent dans tout le pays avec pour favori le président sortant, Faustin Archange Touadéra.

Pour soutenir le gouvernement, "la Russie a envoyé plusieurs centaines d'hommes des forces régulières, et des équipements lourds" dans le cadre d'un accord de coopération bilatérale, a annoncé à l'AFP Ange Maxime Kazagui, porte-parole du gouvernement centrafricain. Il n'a pas précisé leur nombre exact ni la date de leur arrivée.

"Sérieuse inquiétude"

"Les informations en provenance de ce pays suscitent une sérieuse inquiétude", a pour sa part déclaré, lundi à la presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, sans toutefois confirmer l'arrivée de renforts russes.

En Centrafrique, des gardes privés employés par des sociétés russes de sécurité assurent déjà la protection rapprochée du président Touadera et des instructeurs forment les forces armées centrafricaines.

"Les Rwandais ont également envoyé plusieurs centaines d'hommes qui sont déjà sur le terrain et ont déjà commencé à combattre", a ajouté Maxime Kazagui, confirmant une information de Kigali. "Le déploiement est en réponse au ciblage du contingent des Forces de défense du Rwanda (RDF) sous la force de maintien de la paix de l'ONU par les rebelles soutenus par [l'ancien président] François Bozizé", a souligné dans la nuit le ministère rwandais de la défense dans un communiqué.