Deux siamoises du Cameroun sauvées par la Chaîne de l'Espoir

Bissie et Eyenga Merveille sont nées il y a un an dans un village du Cameroun. Leur maman ne savait pas qu'elle attendait deux fillettes reliées l'une à l'autre par l'abdomen et que toutes trois passeraient leur première année commune à l'hôpital de Yaoundé.

C'est pour accéder à une vie plus autonome qu'elles ont atterri à Lyon début novembre où leur famille d'accueil les attendait. À Ampuis (Rhône), la famille Martinez se prépare depuis plusieurs semaines. C'est une famille de la Chaîne de l'Espoir qui reçoit avant et après opération des enfants victimes de malformations cardiaques.

"Des monstres"

Bissie et Eyenga ont été rejetées de leur village, car "en Afrique ces enfants siamoises étaient des monstres frappées par la malédiction. Quand elles vont être séparées, ils vont les voir autrement et la maman va pouvoir retrouver son village", explique la coordinatrice de l'association une semaine avant l'opération qui s'est bien passée.

