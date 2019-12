"L'arrogance du bistouri", un "message d'amour et un cri d'alarme" pour l'hôpital

Bissie et Eyenga Merveille, les siamoises du Cameroun, vont "très bien. C'est un miracle de solidarité et de la médecine", annonce Eric Cheysson, chirurgien dans le Val-d'Oise et président de la Chaîne de l'Espoir.

Son livre, L'arrogance du bistouri, est un "message d'amour et un cri d'alarme pour notre hôpital".

La Sécu, "le plus beau des sytèmes" de santé

"L'hôpital est malade depuis très longtemps. Il ne faudrait pas croire que l'argent va tout solutionner. Il faut de l'argent pour les infirmières, les internes, les urgentistes... Mais il faut beaucoup plus, explique-t-il. Il faut qu'on se rende compte collectivement que la sécurité sociale est un bien commun à tous. On a le système de santé le plus beau qui existe, le plus extraordinaire qui nous ait envié dans le monde entier. Il faut qu'on le préserve alors que c'est open bar à tous les étages. Il y a des abus des médecins, des patients, des ambulanciers, etc."

"Il y a 19 000 postes de médecins vacants dans les hôpitaux. Il va falloir être patient pour sauver notre système hospitalier en grande souffrance", insiste Eric Cheysson, qui milite pour davantage de suivi dans la carrière des chirurgiens.

Le JT

Les autres sujets du JT