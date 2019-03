Cameroun : la détention prolongée de l'opposant Maurice Kamto "inquiète" Washington

La visite de Tibor Nagy à Yaoundé était très attendue par la presse locale. Début mars, le secrétaire du secrétaire d'Etat américain adjoint aux Affaires africaines avait déclaré, à Paris, "qu'il serait très sage de libérer" Maurice Kamto. Cette fois, il a indiqué sur Twitter avoir fait part à son homologue camerounais de "ses inquiétudes au sujet de l'arrestation de Maurice Kamto et des autres" manifestants arrêtés. L'émissaire américain a "encouragé" le pays "à garantir le droit à une procédure juste, à manifester pacifiquement et à la liberté d'expression".

Foreign Minister Mbella Mbella and I had a constructive discussion today on areas of cooperation. I highlighted my concerns about the arrest of Kamto and others, encouraging #Cameroon to ensure due process, peaceful assembly, and freedom of speech. pic.twitter.com/esLBWfj6WG