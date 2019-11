Militaires morts au Burkina Faso : leurs compagnes témoignent

Elles marchent d'un même pas vers les Invalides (Paris). Léa et Florence sont unies dans la douleur, celle de la perte de leurs conjoints, Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont. Ces commandos des forces spéciales sont morts en mai dernier en sauvant des otages français au Burkina Faso. C'est la première fois qu'elles retournent là où a eu lieu l'hommage de la nation, dans la cour d'honneur des Invalides. Ces images resteront gravées à jamais dans leur mémoire.

Elles seront présentes aux cérémonies du 11-Novembre

"On se sent mortes, vides, seules", confie Florence Charton, compagne de Cédric de Pierrepont. Les deux femmes ne se connaissaient pas avant la mort de leurs conjoints qui font partie du même groupe. Ensemble, elles évoquent les souvenirs heureux. Léa et Florence seront présentes pour les cérémonies du 11-Novembre et l'inauguration d'une stèle avec les noms d'Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont.

