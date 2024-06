Le Burkina Faso suspend la chaîne d'information TV5 Monde pour six mois

Le pays accuse notamment la chaîne francophone d'avoir diffusé selon lui des "propos tendancieux frisant la désinformation". Les autorités du Burkina Faso ont annoncé, mardi 18 juin, la suspension pour six mois de TV5 Monde. La chaîne est également condamnée à une amende de 50 millions de francs CFA (environ 76 000 euros), explique le Conseil supérieur de la communication (CSC), après une émission abordant la situation sécuritaire dans le pays, dont l'armée a démenti des "rumeurs" de "mutinerie" dans des casernes, une semaine après une attaque jihadiste meurtrière.

Une longue liste de médias étrangers suspendus

Le CSC met en cause une édition du journal du 17 juin qui avait "pour invité Newton Ahmed Barry", un journaliste et ancien président de la commission électorale du Burkina Faso entre 2014 et 2021, critique du régime militaire actuellement au pouvoir. Le CSC affirme avoir "relevé des insinuations malveillantes, des propos tendancieux frisant la désinformation et des affirmations de nature à minimiser les efforts consentis par les autorités de la transition, des forces de défense et de sécurité et des populations dans l'élan de reconquête du territoire national".

TV5 Monde avait déjà été suspendu de diffusion pour deux semaines le 28 avril, pour avoir diffusé un rapport de Human Rights Watch accusant l'armée "d'exactions" contre des civils. Son site internet ainsi que six sites d'informations avaient été suspendus pour les mêmes raisons "jusqu'à nouvel ordre". Plusieurs médias étrangers - principalement français - ont été suspendus de manière temporaire ou définitive depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en octobre 2022.