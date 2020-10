Les Botswanaises mariées peuvent enfin prétendre à un lopin de terre alloué par l'Etat

Jusqu'à récemment au Botswana, il ne pouvait y avoir qu'une seule personne dans un couple officiellement marié, à savoir l'homme, qui pouvait bénéficier des terres attribuées par l'Etat. "La politique foncière du Botswana de 2015 était discriminatoire à l'égard des femmes mariées", a admis le président Mokgweetsi Masisi qui avait promis durant sa campagne en 2019 de faire évoluer la loi en la matière.

Last year during our BDP election campaign trail I made a commitment to ensure that the Land Policy is amended so as to give married women the right to apply for land even when their husbands already have been allocated plots. pic.twitter.com/Q945jJYBRt