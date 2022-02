Un Français tué dans une "attaque terroriste" au Bénin : la région est "devenue une cible pour les djihadistes repoussés du Sahel"

L'attaque terroriste survenue mardi 8 février au Bénin, et dans laquelle un Français est mort, a eu lieu dans une zone "devenue une cible pour les jihadistes repoussés du Sahel", explique jeudi sur franceinfo le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de Défense Nationale. "C'est une région de vigilance pour laquelle la France a réaffirmé qu'elle sera présente."

franceinfo : Cette zone est-elle particulièrement connue pour être un repère de jihadistes ?

Général Jérôme Pellistrandi : Non, mais elle est devenue une cible depuis quelques mois pour les djihadistes repoussés notamment par les forces françaises qui luttent au Sahel. C'est la raison pour laquelle les forces béninoises, avec l'appui des troupes françaises, se mobilisent pour contrer ce type d'attaques qui a fait ces victimes parmi les gardes forestiers avant-hier. C'est une région de vigilance dans laquelle il faut poursuivre les efforts et c'est la raison pour laquelle, dans ce contexte trouble avec le Mali, la France a réaffirmé qu'elle sera présente dans la région.

Quelle est la présence des soldats français dans le secteur ?

Ils sont en appui des forces béninoises et ce qui est extrêmement important, c'est le partage du renseignement. La France dispose de moyens importants pour acquérir du renseignement et il faut souligner aussi que les forces du Burkina Faso et du Bénin traquent au quotidien ces groupes jihadistes extrêmement mobiles. Hélas, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de gardes-forestiers et ce Français qui connaissait très bien la région ont été surpris dans une embuscade. Ce mode opératoire est extrêmement difficile à contrer.

C'est un terrain difficile ?

Oui, il est fait de forêts tropicales dans lesquels il est très facile de se cacher. C'est bien l'objectif de ces groupes jihadistes de traquer et de semer la terreur envers les populations civiles. C'est aussi la raison pour laquelle le Bénin renforce son effort sur sa frontière nord pour contrer ces groupes terroristes qui ont subit des coups extrêmement durs, notamment ces dernières semaines, y compris au Mali. Leur tactiques c'est de se disséminer. Ce sont des petits groupes qui ne dépassent pas généralement une dizaine d'individus, très mobiles, à moto, et qui ont tout intérêt à se fondre dans la population et à frapper rapidement.