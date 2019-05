Disparitions au Bénin : France 2 s'est rendue dans le parc de la Pendjari

Depuis les disparitions, c'est la première fois que le parc de la Pendjari ouvre ses portes. Dans cette réserve protégée du Bénin, deux Français et leur guide ont disparu mercredi 1er mai. Ce dernier a été retrouvé mort quelques jours plus tard. La scène du crime, à une cinquantaine de kilomètres, est encore inaccessible. Une équipe de France 2 s'est rendue sur la base opérationnelle pour rencontrer le directeur du parc. "On a trouvé des traces qui sortaient par le Burkina Faso, malheureusement le samedi matin, on a trouvé un corps", relate James Terjanian.

Une faille dans la sécurité

Les deux touristes ont-ils été emmenés de force dans ce pays voisin ? Personne ici ne parle officiellement d'enlèvements, mais les gardes du parc évoquent une faille dans la sécurité. C'est l'association African Parks, spécialisée dans la gestion des parcs naturels africains, qui était en charge de la protection du site.

