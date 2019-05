Des médias n'oublient pas de rendre hommage au guide béninois Fiacre Gbédji

La présidence de la République du Bénin s’est réjouie de la libération des otages français et a rendu hommage au guide béninois tué et dont le corps a été rapidement retrouvé et identifié. Fiacre Gbédji allait avoir 30 ans en septembre prochain. Mais cet hommage s’est aussi largement manifesté sur le réseau social Twitter.

Photo non datée du guide Fiacre Gbédji tué alors qu'il accompagnait les deux Français dans le parc de la Pendjari au Bénin. (HO / AFP)