Sahara occidental : l’Algérie dénonce une prise de position suite à la lettre de Macron au roi du Maroc

Après la lettre d’Emmanuel Macron adressée au roi du Maroc dans laquelle il suggère la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, l’Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur à Paris.

Un courrier qui a provoqué la colère de l’Algérie. Alger a rappelé son ambassadeur à Paris à la suite d'une lettre envoyée par Emmanuel Macron au roi du Maroc, dans laquelle il suggère une souveraineté marocaine du Sahara occidental. Ce dossier est très sensible puisqu’il oppose Alger et Rabat depuis presque cinquante ans. Ce territoire a d’abord été sous juridiction espagnole jusqu’au milieu des années 70, et depuis cette région est devenue un point de discorde entre l’Algérie et le Maroc.



L’Algérie dénonce une prise de position



Dans un communiqué, le ministère algérien des affaires étrangères déplore une prise de position du président français. “Ce pas qu’aucun autre gouvernement français avant lui n’avait cru devoir franchir, le gouvernement actuel l’a fait avec beaucoup de légèreté et une grande désinvolture”, indique le communiqué. De son côté, le Quai d’Orsay annonce avoir tenu compte du choix de l'Algérie de rappeler son ambassadeur, sans commenter cette décision.