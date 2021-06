"Je vais y croire une fois que je serai dans mon pays natal" : à Paris, les vols vers l'Algérie pris d'assaut

Trois heures avant le départ pour l'Algérie, Amel attend dans l'aéroport d'Orly avec ses deux valises noires. Cette Algérienne de 38 ans est bloquée à Paris depuis trois mois à cause de la pandémie de Covid-19.

>> Suivez l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans notre direct

Amel a réservé son vol sur le site d'Air Algérie dès l'ouverture de la billetterie, dimanche 30 mai. "Je suis très heureuse, après je vais y croire une fois que je serai dans mon pays natal, confie-t-elle. C'était très, très dur. J'ai laissé ma vie en Algérie, notamment ma famille. Je suis partie carrément en pleurant parce que j'avais peur de ne pas retrouver mes parents, mais je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment, vraiment souffert."

"Sincèrement, je suis heureuse de prendre le vol aujourd'hui, mais je serai encore plus heureuse quand tous mes frères et sœurs algériens auront la même chance que moi."

Un trajet qui plus est compliqué : avec test PCR de moins de 36 heures et quarantaine dans un des hôtels sélectionnés par les autorités, aux frais du passager. Pour Amel, le billet d'avion vers Alger a coûté 770 euros, dont 252 de frais pour les cinq nuits de quarantaine à l'hôtel.

La file d'attente pour l'enregistrement aux comptoirs d'Air Algérie, à l'aéroport d'Orly à Paris, le 1er juin 2021. (MORGANE GUIOMARD / RADIO FRANCE)

Devant le tollé suscité par ces mesures, le président Abdelmadjid Tebboune a décidé dimanche 30 mai, lors de la réunion du Conseil des ministres, de "dispenser les étudiants et les personnes âgées à faible revenu parmi les Algériens de retour au pays de payer les frais d'hébergement relatifs à l'isolement", mais aussi de "baisser les frais d'hébergement de 20% pour les Algériens de retour au pays."

Malgré cela, Réda, 42 ans, rentre voir ses parents et trouve ça inadmissible. "Avec le prix qu'on a payé, on peut faire le tour du monde, lâche-t-il. À 9 heures du matin, j'ai acheté mon billet, deux minutes après, j'ai voulu réserver pour un ami, l'avion était complet ! Deux minutes !"

"On achète les billets le matin, on paye le pack avec l'hôtel et tout, le président sort le soir et dit 'réduction de 20% sur les hôtels'. Comment vont-ils nous rembourser ?"