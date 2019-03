DIRECT. "Bouteflika dégage !" : une centaine d'étudiants manifestent à Alger contre le président algérien

Ce qu'il faut savoir

Une journée cruciale en Algérie. S'il veut se représenter à l'élection présidentielle du 18 avril, le président algérien Abdelaziz Bouteflika doit déposer sa candidature à un 5e mandat avant minuit, dimanche 3 mars. Sa décision intervient dans un contexte de vives tensions : une partie des Algériens s'oppose à un nouveau mandat.

Une manifestation d'étudiants à Alger. "Bouteflika dégage !", ont scandé une centaine d'étudiants, bloqués par la police à proximité de la Faculté centrale, en plein centre de la capitale, selon des journalistes de l'AFP. Un étudiant en journalisme affirme que des centaines d'étudiants sont bloqués par la police sur plusieurs campus de la ville, notamment à l'intérieur de la Faculté de droit. Le bâtiment est situé à quelques kilomètres du Conseil constitutionnel, où le dossier de candidature d'Abdelaziz Bouteflika doit être déposé avant dimanche minuit.

D'autres étudiants rassemblés à Annaba. Dans cette ville située à 400 km à l'est d'Alger, plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté sur les deux principaux campus. D'autres sont rassemblés sur l'une des principales artères de la ville, a rapporté à l'AFP un journaliste local qui a requis l'anonymat.

Des contestations à Oran et Constantine. Le site d'information Tout sur l'Algérie (TSA) signale des rassemblements similaires à Oran et Constantine, deuxième et troisième ville du pays, ainsi qu'à Bouira, à Skikda et Guelma, ou encore Tiaret et Mostaganem.

Des rassemblements organisés en France. A Paris, Fatah Bendali, le représentant du parti Jil Jadid ("Générations nouvelles") en Europe a organisé une manifestation à partir de midi. "Il est temps que l'Algérie retrouve sa démocratie", a-t-il déclaré sur franceinfo. A Marseille, la communauté algérienne suit avec attention les événements de l'autre côté de la Méditerranée. Le collectif Debout l’Algérie a appelé à une manifestation porte d'Aix à partir de 14 heures, selon Le Parisien.