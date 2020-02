"Bouteflika, l'histoire secrète", retour sur 20 ans d'Histoire algérienne

Un livre très attendu, pile poil un an, jour pour jour, à la date anniversaire qui a changé l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika était chassé du pouvoir, un livre comme un roman à rebondissement. "La vie de Bouteflika est un roman à rebondissement. C'est un homme qui a vécu plusieurs vies. Il a été ministre des Affaires étrangères pendant presque 17 ans, il a traversé 60 ans d'histoire contemporaine, il a été ancien maquisard député, ministre… cet homme a connu huit chefs d'État français, de De Gaulle à Macron", explique Farid Alilat, journaliste et auteur de "Bouteflika, l'histoire secrète".

Le jour où Bouteflika aurait pu partir

Des anecdotes dans ce livre, et surtout un travail de fond. "20 ans que je travaille sur ce livre parce que j'ai cumulé pendant 20 ans de dizaines de témoignages, de Premiers ministres, de diplomates, de généraux à la retraite, amis à lui", dévoile Farid Alilat. Bouteflika aimait le pouvoir, mais il était très méfiant, comme en témoigne cette anecdote racontée dans l'ouvrage. "En mars 1999, sept mois après son élection, il reçoit un coup de fil d'un émir du Golfe. Il se met en colère, se met à crier et croit qu'il est sur écoute. Il sort de son bureau et dit 'je m'en vais'. Il quitte la présidence à pied, mais lui veut s'en aller", raconte le journaliste. Finalement, il restera trois semaines sans donner signe de vie. Il a failli quitter le pouvoir en 1999.

